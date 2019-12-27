Çökertilen 14 çete üyesi tutuklandı



- Sancaktepe ve Ümraniye'de gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ümraniye ve Sancaktepe'de çıkar amaçlı eylem yapan suç çetesi tespit edilmiş ve yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını G.Ö.'nün yaptığı, içinde emekli bir polisin de bulunduğu 18 kişiden oluşan çete çökertilmişti. 55 farklı suça karıştıkları iddiası Bölgede faaliyet gösteren bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede 'yağma', 'kumar oynanması için yer temin etme', 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 18 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise “suç işlemek için örgüt kurma”, “silah ticareti” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



loading...