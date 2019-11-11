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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi... Kıran-5 Operasyonunda teröristlerin Muş'taki sığınakları böyle görüntülendi

Çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi... Kıran-5 Operasyonunda teröristlerin Muş'taki sığınakları böyle görüntülendi

- askerlerin helikoptere binişi

Ağrı Kesici Keskin Nişancı Tıbbi Malzeme Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

- - malzeme ve mühimmatlardan detay
- - sığınakların kontrol edilmesi
- - genel detaylar
- - sığınakların imha edilmesi

( MUŞ )- Terör örgütüne ait 17 sığınak ve depo imha edildi MUŞ

- Muş, Diyarbakır ve Bingöl’de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran-5' operasyonunda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 17 sığınak ve 1 deponun kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 07-09 Kasım 2019 tarihleri arasında icra edilen Kıran-5 Operasyonu Muş bölgesi faaliyetleri neticesinde, tespit edilen 17 adet sığınak, 1 adet depo ve toprağa gömülü 23 adet jelikan bidon içerisinde; 250 kilogram amonyum nitrat, 130 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet çift göz gece görüş dürbünü, 2 adet kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet eyp yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 adet eyp düzeneği, 1 adet el dürbünü, 12 adet tüp, 1 adet patlamamış mühimmat, 1 adet 0,9 kw jenaratör, 4 adet akü, 395 adet eşitli ebatlarda pil, 1 adet rüzgâr ölçme cihazı, 15 adet şemsiye 280 metre kablo, 1 adet hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 adet örgütsel doküman, 1 adet cep telefonu, 709 adet diğer muhtelif yaşam-giyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paket-ampul antibiyotik ilaç, 91 paket-ampul ağrı kesici ilaç, 196 adet tıbbi malzeme (diş çekimi-ameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
(UU-)
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