Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklarının kekemeliği yenmesi için beraber eğitim alıyorlar - GAZİANTEP

Çocuklarının kekemeliği yenmesi için beraber eğitim alıyorlar - GAZİANTEP

- Kekemelik eğitiminden detaylar - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması - Veli Yüksel Düz'ün konuşması - Belgin Özbay'ın konuşmasıÇocuklarının kekemeliği yenmesi için beraber eğitim alıyorlar - Gaziantep 'te kekemelik sorunu yaşayan çocuklar ile velileri, Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kursta birlikte eğitim görüyor - Çocuklarıyla aynı sıraları paylaşan veliler, nefes egzersizlerinden dil terapilerine kadar bütün aşamalarda yer alıp onlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda da bilgi ediniyor - Velilerden Yüksel Düz: - "Eskiden konuşmasını keserdik. Şimdi sakince dinliyoruz. Egzersizlerini yaptırıyor, onunla heceleyerek konuşuyoruz" - Belgin Özbay: - "Ailece stresimiz azaldı. Kendisini daha güzel ifade ediyor. Biz de kendisi de rahatladı"GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep 'te kekemelik sorunu yaşayan çocuklar ile velileri, Şahinbey Belediyesince açılan kurslara ve seminerlere katılarak, sorunun üstesinden birlikte geliyor.Kurs sırasında çocuklarıyla aynı sıraları paylaşan veliler, nefes egzersizlerinden dil terapilerine kadar bütün aşamalarda yer alıyor. Çocuklarının konuşma bozukluğunu yenmesi için çaba gösteren anne, babalar terapilerin yanı sıra seminerlere de katılarak, onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kekemeliğin bir konuşma bozukluğu olduğunu belirterek, ihtiyaç üzerine kekemeler için konuşma terapilerinin yapıldığı bir kurs açmaya karar verdiklerini söyledi.

Güneykent Spor ve Eğitim Merkezi'ndeki kursu 44 kişinin katılımıyla başlattıklarını anlatan Tahmazoğlu, konuşma bozukluğu yaşayan öğrencilerin bu durumunun okuldaki başarılarını de olumsuz etkilediğine dikkati çekti.Öğrencilerin yanı sıra velilerine de eğitim vererek sorunu kısa sürede çözmeye çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:"Velilerin kursa katılması sürecin bir parçası. Burada temel eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin devamının evde de sağlanması lazım. Veliler, kursta neler yapmaları gerektiğini öğreniyor. Bu sayede eğitim sürekli olarak sürüyor. Böylelikle konuşma süreci hızlanıyor. Velilerden çok güzel tepkiler geliyor. Mesela biri anlatıyor; çocuk kekelediği için derse katılmıyor, öğretmeni de bilmediğini zannediyor. Kekeme olduğunu anlamıyor. İnşallah bu sorunlar atlatılacak. Kurslarımız kekemelik sorunu bitene kadar devam edecek." - "Artık daha sabırlıyız"Kızıyla kekemelik kursuna katılan Yüksel Düz, çocuğunun kursa başlamadan önce aşırı derecede kekelediğini ve topluluk içine girmekten çekindiğini dile getirerek, "Kardeşleri bile onu dinlerken sıkılıyordu, artık daha sabırla dinliyoruz. Eskiden konuşmasını keserdik. Şimdi sakince dinliyoruz. Egzersizlerini yaptırıyor, onunla heceleyerek konuşuyoruz." dedi.
Belgin Özbay da oğlunun kekeme olması nedeniyle konuşurken strese girdiğini, bu durumun onun okul hayatını da olumsuz etkilediğini vurguladı.Oğlunun iletişim kurmakta zorlandığını, konuşmaya çalışırken kasıldığını anlatan Özbay, "Buraya geldikten sonra öğretmenleriyle, bizimle sohbet etmeye başladı.
Burada yaptığımız eğitimleri evde de tekrarlıyoruz. Artık kekelemeden, uzatarak konuşuyor. Ailece stresimiz azaldı. Kendisini daha güzel ifade ediyor. Biz de kendisi de rahatladı." şeklinde konuştu.
Ayşe Can ise beraber kursa geldiği torununun kekemelik nedeniyle derslerinden geri kaldığını belirterek, "Konuşma bozlukluğundan dolayı çok sıkıntı yaşıyordu. Kendisi de biz de çok üzülüyorduk. Torunumun eğitimi için kursa geliyorum. Kendisiyle tek tek konuşuyoruz. Eğitime katıldığım için mutluyum. Önceden onunla konuşurken sinirleniyorduk, üzülüyorduk. Çok şükür artık kendisini daha iyi ifade edebiliyor. Dersleri de düzeldi." dedi.

Konuşma Bozukluğu Öğretmenler Egzersiz Öğretmen Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı