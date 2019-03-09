Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu - ŞANLIURFA
- Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu - Traktörle tehlikeli yolculukÇocukların traktörde tehlikeli yolculuğuŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.
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