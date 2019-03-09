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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu - ŞANLIURFA

Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu - ŞANLIURFA

- Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu - Traktörle tehlikeli yolculukÇocukların traktörde tehlikeli yolculuğuŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.

Cep Telefonu Öğrenciler Tehlikeli Yolculuk 

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