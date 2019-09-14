Çocukların pet şişelerle yangın söndürmeye çalıştılar

-- Yangından detay

-- Çocukların su dökmesi

-- İtfaiye erinin fareyi alması

-- Ekiplerin müdahalesi

-- Genel ve detay



( ANTALYA ) - Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu ANTALYA



- Antalya'da çıkan orman yangınına çocuklar ellerinde su şişeleri ile müdahale etti. Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri yanarak ölen bir fareyi yerden alıp duvar kenarına kaldırdı. Muratpaşa ilçesi Kırcami mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Hüseyin Uludağ, yaklaşık bir buçuk saattir devam ettiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri müdahale ediyor, duvarı kırdılar, kapıyı açarak içeri girdiler. Çevrede evler var, ağaçların hepsi yandı" şeklinde konuştu.

Ramazan Yılmaz ise, kopan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle çarpışması sonucu yangın çıktığını ifade etti.

Arazinin özel mülk olduğunu belirten Yılmaz, 6 itfaiye ekibi ve TEDAŞ yetkililerinin müdahale ettiğini aktardı. Mahallelilerin evlerinden çıktığı yangında çok sayıda çocuk da ellerine aldıkları su şişeleriyle alevlere müdahale etti. Alevlerin arasında bir itfaiye eri ise yanarak ölen bir fareyi yerden kaldırarak bir duvarın üzerine bıraktı. İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

