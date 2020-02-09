Çocukların kar keyfi hastalıkla bitmesin

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk ile röportaj

-Ailelerin çocukları ile birlikte kayma görüntüsü

-Kayanların genel görüntüsü



( DÜZCE - ÖZEL)-Uzman Doktor Öztürk “Çocuklar mutlaka sokağa çıkartılmalı” DÜZCE



- (ÖZEL) Kar yağdığında bembeyaz örtüyle kaplanan sokaklar, çocuklar için oyun alanına dönüşüyor. Özellikle okulların tatil olduğu yerlerde birçok çocuk gün boyu eve girmek istemiyor. Çocuklar için kar keyfinin hastalığa dönüşmemesi, ailelerin bir takım önlemler alması önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, çocukların karda oynarken hasta olmamaları için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Kar yağışının ardından çocuklar sokaklarda karın keyfini en iyi şekilde çıkartmaya başladı.

Ama çocukların hastalıklardan korunması gerekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, hastalıklardan korunmak için çocukların mutlaka sokağa çıkması gerektiğini kat kat giyinmek yerine bir kalın bir ince elbise giydirilerek çocukların dışarı çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Uzman Doktor Rıfat Can Öztürk, "Kar çocuklar için büyük bir keyif. Ama bu keyfi çıkartırken de hastalıklardan nasıl korunacağımızı da çok iyi şekilde bilmek lazım. Bizde az önce bu keyfi yaşadık. En önemli şey aslında açık havada bulunmak. Kışın hastalıkların fazla olmasının sebebi kapalı alanlarda ağız ağza yaşamamızdan kaynaklanıyor. Bu ortamların çocuklarımızı hasta etmeyeceğini bilmemiz lazım. Bu ortamlar aslında hastalıktan uzak kalmamızda en önemli faktörlerden bir tanesi. Dikkatli olmamız gereken şey mevsim koşullarına göre giyinmek. Çocukları özellikle böyle karlı havalarda dışarı çıkartırken kat kat kat kat giydirmek yerine bir kat ince bir kat kalın giydirmek onların hem terlemesini engelleyecektir hem de soğuktan korunmasını daha kolay sağlar. İkinci bir faktörümüzde çocuğun beslenmesini gerçekten bu havalarda çok dikkat edilmeli. Özellikle sıvı beslenme mevsim sebzeleri ve meyvelerin tüketilmesi bağışıklık sistemini arttıracak bunu da bilmek lazım. Bu havalarda özellikle taze sıkılmış meyve suları ile kahvaltının önemini bir kez daha hatırlatmak lazım. Kış mevsiminde hastalıktan korkmamak ve özellikle dışarıda olmakta her zaman fayda var" dedi.

“Kaymanın ardından mutlaka uzuv ve eklem yerleri kontrol edilmeli” Çocukların karlı havalarda yapmaktan en çok hoşlandıkları aktivitelerin başında kaymanın geldiğini dile getiren Uzman Doktor Öztürk, bilinçsizce kaymanın çeşitli sakatlanmalara ve yaralanmalar yol açacağı çocuğa mutlaka öğretilmesi gerektiğini, kaymanın ardından eve gidildiğinde çocukların uzuv ve eklem yerlerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Öztürk "Özellikle bu tip durumlarda dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu tip aktiviteler de öncelikle önlemlerin tam olarak alınması lazım ama bizlerde maalesef bunları her zaman yapmıyoruz. Özellikle kol ve bacak eklemleri küçük çocuklarda çıkıklar çok fazla karşımıza çıkabilir. Çocuklarda ilk başlangıçta fark edilmeye bilir. Ailelerimize diyorum ki böyle bir aktiviteden sonra eve geçtikten sonra çocuğumuzun eklem yerleri uzuv kemik bölgelerini mutlaka kontrol edilmesi şişlik ağrı ve sızı olması durumunda da mutlaka hekime başvurulmasında fayda var. Güzel günlerin sonu kötü bitmesin diyoruz" ifadelerinde bulundu. (SA-ALI-



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