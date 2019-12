Çocukların hayalleri “Bir dileğim var” projesiyle gerçek olacak

-katılımcılarla röp.

İSTANBUL



- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent yönetimi işbirliği ile hayata geçirilen “Bir dileğim var” isimli sosyal sorumluluk projesi için lansman töreni düzenlendi.

Törende, özel gereksinimli 606 çocuğun isteklerinin yazılı bulunduğu kutular törene katılan katılımcılar ve kuyumcukent esnafı tarafından alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent yönetimi tarafından hayata geçirilen “Bir dileğim var” isimli sosyal sorumluluk projesinin lansman töreni Kuyumcukent’te düzenlendi.

Düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Niyazi İnci ve çok sayıda davetli katıldı.

Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için hayata geçirilen proje kapsamında 606 çocuk kağıtlara dileklerini yazdı. Çocukların dilekleri kutulara konuldu. Çocukların isteklerinin yazılı olduğu kutuları törene katılan katılımcılar ve kuyumcukent esnafı aldı. Katılımcılar ve esnaf, özel gereksinimli çocukların hayallerini gerçekleştirecek. Lansman töreninde bir konuşma gerçekleştiren Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, “Çocuklarımızın ben bisiklet, telefon istiyorum dedikleri gibi çok ilginç isteklerde bulunan çocuklarımız da oldu. Geçen sene beş yüz kardeşimizin dileğini yerine getirdik. Daha sonra hediyelerini alarak kendilerine teslim ettik. Onların yüzlerindeki mutluluğu gördüğümüzde ne kadar iyi bir şey yaptığımızın farkına vardık. Bundan sonra her sene yapmaya karar verdik. Bu sene ikinciyi düzenledik Allah bize bundan sonra yapmayı da nasip etsin. Bizi kırmayarak gelerek bu arkadaşlarımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kutularımız renk renk, üzerlerinde öğrencilerimizin isimleri yazıyor. İsteklerinin ortalama fiyatlarına göre kutulara renk verdik en pahalı olan istekler kırmızı kutular ama merak etmeyin öyle çok pahalı şeyler değiller” diye konuştu.

Engelli çocuklarımıza hayatı sevdirmek gerekiyor Gerçekleştirilen projenin çok önemli bir sosyal sorumluk projesi olduğunu dile getiren KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, “Bu proje ciddi anlamda bir sosyal sorumluluk projesidir. İstanbul’da Milli Eğitimde okuyan engelli çocuklarımızın isteklerini gerçekleştirmek üzere planladığımız bir proje. Bir ay içerisinde bütün bu çocuklarımızın dileklerini gerçekleştireceğiz. Bu çocuklarımıza hayatı sevdirmek gerekiyor. Hepimiz bir engelli adayıyız. Onun için moral ve motivasyon vermek asli görevlerimizden olmalıdır. Bu projeyi bu sene gerçekleştirdik bundan sonra da her sene sayılarını arttırarak bu isteklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hepimiz bir engelli adayıyız Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, “Bazen bizim de bir engelli adayı olduğumuzu unutuyoruz. Şuan sağlıklıyız ama bir saniye içerisinde engelli durumuna düşüyoruz. Bir milimden daha küçük bir pıhtı beynimizdeki bir damarı tıkadığı anda onun etkilediği kolumuz bacağımız hasar görüyor ve engelli durumuna düşüyoruz. Sadece bugün değil her gün engellilerimizi düşünmemiz gerekiyor. Engellilerin yaşamın içerisine yerleştirilmesi çok önemli. Bundan 20 yıl önce insanlar kendi ailelerinden engelli bir kişiyi gizliyorlar evlerinde saklıyorlardı. Bir kişi dedi ki benim ülkemdeki engelli insanlar da Avrupa'daki gibi artık her şeyi aşmalı dedi.

O zamanın Başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa engelliler üzerine bir bakanlık kuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Aileler kendi engelli çocuklarında evlerinde baksınlar diye maaş bağlandı” diye konuştu.





