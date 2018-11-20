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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çocuklardan demokrasi dersi

Çocuklardan demokrasi dersi

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( ANKARA ) -- Çocuk Meclisi’nde 24. Dönem seçim heyecanı yaşandı- Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 24. Dönem üyelik seçimleri tamamlandı- Çocuk Meclisi yeni başkanını da seçti ANKARA

Atmosfer Seçim Süreci Propaganda Başkanlık Seçimi Öğrenciler 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. Başkentli çocuklar, 24. Dönem Çocuk Meclisi’nin 150 asil üyesinin belirlenmesi ve başkanlık seçimi için 12 ayrı merkezde oy kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın çalışmalarını yakından takip ettiği Çocuk Meclisi, yeni döneme hazır. Demokrasi örneği Kıyasıya geçen bir propaganda yarışına sahne olan Çocuk Meclisi üyelik seçimlerinde, Başkentli çocuklar, hem kendilerini tanıtarak oy topladı, hem de Çocuk Meclisi’nde görev almasını istedikleri adaylar için oy kullandı. Heyecan dolu bir atmosferde ve tatlı bir rekabet içinde geçen Çocuk Meclisi’nin 24. Dönem üyelik seçimleri için oy sandıklarına koşan çocuklar, demokratik bir seçim sürecini tecrübe ederek, seçme ve seçilme deneyimi yaşadı. Çocuk meclisinin yeni başkanı belli oldu Üyelik seçimlerinde kurulan sandıklardaki oy sayım işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında bu sefer Başkanlık Divanı Seçimi gerçekleştirildi.
Üyelik seçimleri için 1623 çocuğun başvurduğu Çocuk Meclisi’nde meclise girmeye hak kazanan 150 çocuk, Başkanlık Divanı seçimleri için de oy kullandı. 24. Dönem Çocuk Meclisi’nin ilk Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu öğrencisi Ceren Hızlı seçildi. 23. Dönem Başkanı Buse Sert, başkanlık koltuğunu Ceren Hızlı’ya rozetini takarak devretti. Sırada mazbata töreni var Ankara’daki 88 okulun öğrencilerinden oluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Başkentli çocukların görüşlerini, fikirlerini, çözüm önerilerini özgürce ifade ederek, çocuk hakları konusunda tavsiye kararları alacak ve yeni projelerle büyüklerine örnek teşkil edecek. Yeni döneme hazırlanan Çocuk Meclisi, 2 Aralık Pazar günü Mazbata Töreni’nin ardından çalışmalarına hız verecek. (bc -
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