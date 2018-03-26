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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar tarımı AVM'de öğrendi

Çocuklar tarımı AVM'de öğrendi

Tarım aletlerinden detaylar

Alışveriş Tarım Matara Konsept Alışveriş Merkezi 

-Genel detaylar
-Çocuklardan detaylar

( TEKİRDAĞ - HD)- Tekira AVM’den Mini Tarım müzesi etkinliği- Çocuklar Tekira AVM’de gezerek öğrendi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM tarafından çocuklar için Mini Tarım Müzesi etkinliği düzenlendi.
Tekira AVM’nin giriş katında 6-12 yaş çocuklar için açılan Mini Tarım Müzesi etkinliğinde çocuklar hem müzeyi gezerek hem de eğlenerek buğdayın ekimini ve geçmişini öğrendi. Müzede 19. ve 20. yüzyıla ait Anadolu tarım aletleri olan döven, el değirmen taşı, pulluk, maket kağnı, ahşap matara gibi birçok eser sergilendi. Mini Tarım Müzesi etkinliğinin sorumlusu Melih Aydıner etkinlik için yaptığı açıklamada, “Burada 19. ve 20. Yüzyıla ait Anadolu tarım aletleri sergileniyor. Ama buranın konsepti buğday, buğday tarımında kullanılmış aletler var. Burada amaç çocuklara geçmişte kullanılmış tarım aletleri hakkında bilgi vermek, neden kullanılmış, neden kullanılmış onları anlatıyoruz. Bunların yanı sıra çocuklara buğdayın nasıl ekildiğini ufak bir atölyede ekim işlemi yapıyor. En sonda da çocuklara bir tane hikaye kitabı hediye ediyoruz. Kitabın özelliği de şu kitabın içerisindeki resimler burada sergilenen objelerin aynısı. Burada sergilenenlerin arasında döven, el değirmen taşı, pulluk, maket kağnı, ahşap matara ve ellik gibi bir çok eski tarım aleti burada sergileniyor” dedi.
Etkinliğin sonunda çocuklara armağan olarak "Meraklı Buğday Tanesi" kitabı hediye edildi. (EG-
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