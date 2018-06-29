Çocuklar parka su ve mama bıraktı

-Hayvan mamalarını hazırlayan çocuklar

-Kaplara su koyan İrem Sayhan

-Ağaç altlarına kutuları yerleştiren çocuklar

-Kedilere mama yediren çocuklar

-İrem Sayhan’ın konuşması

-Osman Demir’in konuşması

-Kedilerden genel detay

-Karton kutulara yazan yazı

-Kedileri seven çocuklar

-Slogan atan çocuklar



( BATMAN -ÖZEL-HD) BATMAN



- Bir grup hayvansever çocuk, Kent Ormanı'na hayvanlar için su ve mama koydu. Çocuklar, hayvanlara yönelik şiddeti de kınadı. Batman’da bir grup hayvansever çocuk, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda bulunan ağaçların altına hayvanlar için su ve mama koydu. Çevredeki hayvanlarla ilgilenen çocuklar, hayvanlara yönelik duyarlılık çağrısı yaptı. Çocuklar, hayvanlara yönelik şiddeti de kınadı. Çocuklardan İrem Sayhan, “Ben evimde de kedi besliyorum. Ormana geldim, yaz ayındayız. 5 tane kedim var. Ormanda da kedileri besliyorum. Su ve mamalar getirdim. Kedileri ve köpekleri burada besliyoruz. Hayvana şiddete hayır. Kedileri köpekleri hayvanları sevelim” dedi.

Osman Demir ise, hayvanlara yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirterek, “Kapıların önüne, kaldırımların kenarına, cam kenarlarına ve park girişlerine su koyup, yem verelim” diye konuştu.



