Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar parka su ve mama bıraktı

Çocuklar parka su ve mama bıraktı

Ormana giren çocuklar

Şiddete Hayır Köpek Kaldırımlar Hayvan Irak 

-Hayvan mamalarını hazırlayan çocuklar
-Kaplara su koyan İrem Sayhan
-Ağaç altlarına kutuları yerleştiren çocuklar
-Kedilere mama yediren çocuklar
-İrem Sayhan’ın konuşması
-Osman Demir’in konuşması
-Kedilerden genel detay
-Karton kutulara yazan yazı
-Kedileri seven çocuklar
-Slogan atan çocuklar

( BATMAN -ÖZEL-HD) BATMAN

- Bir grup hayvansever çocuk, Kent Ormanı'na hayvanlar için su ve mama koydu. Çocuklar, hayvanlara yönelik şiddeti de kınadı. Batman’da bir grup hayvansever çocuk, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda bulunan ağaçların altına hayvanlar için su ve mama koydu. Çevredeki hayvanlarla ilgilenen çocuklar, hayvanlara yönelik duyarlılık çağrısı yaptı. Çocuklar, hayvanlara yönelik şiddeti de kınadı. Çocuklardan İrem Sayhan, “Ben evimde de kedi besliyorum. Ormana geldim, yaz ayındayız. 5 tane kedim var. Ormanda da kedileri besliyorum. Su ve mamalar getirdim. Kedileri ve köpekleri burada besliyoruz. Hayvana şiddete hayır. Kedileri köpekleri hayvanları sevelim” dedi.
Osman Demir ise, hayvanlara yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirterek, “Kapıların önüne, kaldırımların kenarına, cam kenarlarına ve park girişlerine su koyup, yem verelim” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı