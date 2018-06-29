Çocuklar oyunlarla öğreniyor

-Rektör Gündoğan'ın konuşması

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( ESKİŞEHİR )- Oynuyorum Keşfediyorum Atölyesi çocuklarla beraber- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan:"Oyun çocukların gelişimi açısından çok önemli"- "Sevgiden sonra belki de çocuğun en çok alması gereken şey oyun" ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi bünyesi altında açılan Oynuyorum Keşfediyorum Atölyesinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, gelişimlerini destekleyen oyunlarla sosyalleşiyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Oynuyorum Keşfediyorum Atölyesi ve 7-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirdiği programlarla bilim ve sanatla erken yaşta tanıştıran Çocuk Üniversitesinin açılış törenleri gerçekleştirildi.

Birimlerle ilgili bilgilerin verilmesinin ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, açılış kurdelesini miniklerle birlikte kesti. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, çocukların bizlere emanet olduğunu ve anne babaların üzerinde çok hakları olduğunu dile getirdi. Çocukların geleceğe hazırlamak için sürekli çalışmanın önemine değinen Rektör Gündoğan, "Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuk Üniversitesi de zaten bunun için var. Biz 2011 yılında Çocuk Üniversitesini kurarken özellikle yaz aylarında biliyorsunuz eğitime ara verildiğinde, 3-4 aylık süre içerisinde çocuklar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dolayısıyla çocuklarımıza üniversitenin de elinin dokunmasını arzu ettik. Onların bilimle, sanatla, kültürle ve sporla buluşmasını istedik. Bütün bunlarla çocuklarımızı buluşturalım istedik. 7 yıldır da karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra gayretlerimizle daha iyisini yapmaya talibiz" ifadelerini kullandı. "Bu atölyelerde çocukların sosyalleşmesini ve paylaşımda bulunmasını sağlıyoruz" Oyunun çocukların gelişimleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, "Sevgiden sonra belki de çocuğun en çok alması gereken şey oyun. Çocuğun hem fiziksel hem zihinsel gelişimini sağlayan hem de onu sosyalleştiren, paylaşım duygusunu artıran, diğer çocuklarla birlikte olmasını sağlayan bir şey. Çocuklar artık biliyorsunuz ellerindeki telefonlar aracılığıyla uzaktan oyunlar oynuyorlar. Kendileriyle, arkadaşlarıyla konuşmuyorlar. Bizler çocukluğumuzda mahallelerimizde arkadaşlıklar, dostluklar kurardık. Bütün bunlar aslında bizim hem zihinsel gelişmemize hem fiziksel hem de sosyal gelişmemize çok önemli katkılar sağlıyordu. Ama şimdi çocuklar ellerinde ekranlar var bunlarla oynamaya çalışıyorlar. Aslında çocukları bu tür atölyelerde buluşturup onların sosyalleşmesini, bir arada olmasını, bir paylaşımda bulunmasını her şeyden önce sağlayabilirsek hem onları bencillikten kurtarmış oluruz hem onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlarız. Bütün bunlar için üniversitemiz de bir atölye sunuyor. Herkesi buralara katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Açılışın ardından çocuklar, aileleriyle birlikte atölyelerde çeşitli etkinliklere katıldı.

(KA-Y)

