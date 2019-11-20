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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Etkinlikten görüntüler

Kışla 

-Genel ve detaylar
-GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdiresi Hülya Soydinç’in konuşması
-Çocukların gösterisinden görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS - ÖZEL) KİLİS

- Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ile ÇATOM tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.
Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğine davetliler katıldı.
Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdiresi Hülya Soydinç, Birleşmiş Milletlerin çocuk sözleşmesini 14 Eylül 1990 tarihinde Türkiye’nin imzaladığını ifade ederek, “Bu sözleşmeye göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Her çocuk yaşamdan ayrılmaz haklara sahiptir. Çocuklar her türlü hakka sahip olmuştur, bu sözleşmeyle, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ortamların hazırlanmasında, çocukların bu imkanların sağlanmasında hep birlikte destek olmalıyız” dedi.
Gecede, çocuklar tiyatro, şiir gösterisi sundular. Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı.
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