Çocuklar Kartal'da mutlu gülümsüyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal Belediyesi’nin 2014 yılında hizmete açtığı ve 4-14 yaş aralığındaki çocuklar ile engelli vatandaşlara hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar başvuran 52719 çocuğun diş tedavileri ve kontrolleri gerçekleştirildi.

Açıldıktan 2 yıl sonra engelli hasta ameliyatlarının başladığı merkezde Haziran 2019 itibariyle 384 engelli bireyin ameliyatı gerçekleştirildi.

Kartal Cemevi’nin üst katında açıldıktan sonra Kartallı çocukların hayatını değiştiren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocuklara şifa dağıtmaya devam ediyor. 2014 yılı Mart ayında açıldıktan sonra Kartal’da ikamet eden 4-14 yaş aralığındaki çocuklara ve genel anestezi altında Türkiye’deki tüm engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı verilen merkezin bir benzeri daha İstanbul’da yok. Deneyimli kadrosuyla 5 yıldır hizmet veren merkezde; dolgu, çekim, amputasyon, kanal tedavisi, diş taşı temizliği gibi tedaviler gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca koruyucu işlemler olarak oral hijyen motivasyonu, fissür sealant, flour uygulamaları yapılıyor. 4-12 yaş arası çocukların ücretsiz faydalandığı merkezde karışık dişlenme dönemindeki 6-12 yaş arasındaki çocukların da takibi yapılarak dişlerin sağlıklı dizilip dizilemeyeceği konusunda bilgilendirme yapılıyor ve hekimler oral hijyenin yanı sıra diğer konularda da hem çocuklara hem de ailelerine detaylı bilgi veriyor. 384 engelli birey ameliyat oldu Kartal Belediyesi’nin en önemli projelerden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne açıldığı 2014 yılından Haziran 2019 tarihine kadar toplam 52719 hasta başvurdu. Merkezde 2016 Ekim ayından itibaren engelli hasta ameliyatlarına da başlanırken, bugüne kadar genel anestezi altında ameliyat edilen engelli hasta sayısı 384 oldu. Ağır diş problemleri yaşamalarına rağmen engelleri nedeniyle tedavileri ancak genel anestezi uygulanarak yapılabilen engelli bireyler gerçekleştirilen ameliyatlar ile sağlıklarına kavuşurken merkezde muayeneleri gerçekleştirilen engelli hasta sayısı 1131 oldu. Tüm Türkiye’den engelli hastaların başvurabildiği merkezde tedavi hizmeti ücretsiz veriliyor. Çocuk yaşta Ağız ve Diş Sağlığı’nın teşhis ve tedavisinin önemine dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’’ merkezimiz açıldığı günden beri çocuk ve engelli vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti politikamızla önemli bir ihtiyacına hizmet veriyor ve onların hayata daha güvenli ve mutlu gülümsemelerine olanak sağlıyoruz" dedi.



