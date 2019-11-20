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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt kulesi havadan görüntülendi

Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt kulesi havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde Galata ve Beyazıt Kulesi maviye büründü İSTANBUL

Lyon Farkındalık Harekete Geç Tarihi Mekan Irak 


- UNICEF’in her yıl 20 Kasım’da kutladığı Dünya Çocuk Günü’nde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi maviye büründü. Kulelerin eşsiz mavi manzarası ise havadan görüntülendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunda (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 30’uncu yıl dönümüne denk geldi. Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumuna farkındalık oluşturup dikkat çekmek için gerekli olan kaynakların sağlanması ve harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, İstanbul’da sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıdı. İlk olarak maviye bürünen Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi’nin oluşturduğu eşsiz görüntü ise havadan görüntülendi. Görüntülerde eşsiz mavi ışıklarla bürünen Galata ve Beyazıt kuleleri kendine hayran bıraktı.
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