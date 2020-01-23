Çocuklar geleneksel oyunları oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı

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( İSTANBUL )- Mendil kapmaca ve sek sek Türkiye Şampiyonası’nda çocukların kıyasıya yarışı renkli anlara sahne oldu İSTANBUL



- Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca ve Sek Sek Şampiyonası'nın kazananları belli oldu. Kadıköy’de gerçekleşen şampiyonada çocukların kıyasıya rekabeti beğeni alırken, Üsküdar Kaymakamının çocuklarla sek sek oynaması renkli görüntüler oluşturdu. (ÇOSKF) tarafından düzenlenen, Çocuk Oyunları Mendil Kapmaca ve Sek-Sek Şampiyonası Caferağa Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonaya Mardin, İzmir, Şırnak, İstanbul ve Diyarbakır illerinde 5 takım katıldı.

5 ilin şampiyonlarının katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa verildi.

Kaymakam sek sek oynadı Şampiyona sonrasında madalyalarını öğrencilere veren Kadıköy kaymakamına vekaleten Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sek sek oynadı. Öğrencilerle sek sek oynayan Kaymakam Demiryürek renkli anlar sahne oldu. Turnuvada yarışan çocukların aileleri de tribünden tezahürat yaparak destek oldu. Kupa töreninin ardından bütün öğrenciler halay çekerek kutlama yaptılar. “Çocuklarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz” Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, “Bugün burada Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Şırnak, Mardin, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul Şampiyonları geldi. 3 gün burada kıyasıya burada mücadele ettiler. Şu anda da şampiyonlar belli oldu. Onların mutluluğu her şeyin üstündedir diyoruz. Biz de bunu farkındayız. Çocuklarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 5 ilde 100 çocuk katıldı.

Sek sek oynadılar, mendil kapmaca oynadılar. Asıl amacımız bu çocuklarımızı Mardin’den, Diyarbakır’dan İstanbul’a getirmekti. Buradaki kardeşleriyle de onları kaynaştırmaktı. Çok güzel 3 gün geçirdiler. Bugün de son günleri çok mutlular” dedi.

Dereceye giren öğrenci Esma Caner, “Buraya Şırnak’tan geliyoruz. Buraya geldiğimiz günden beri 4 gündür buradayız. Yarışmalarda 3’üncü olduk. Buraları gezdik, gördük, tanıdık. Eğlendik, yeni arkadaşlar tanıdık. Bu şekilde 4 günümüz böyle geçirdik” şeklinde konuştu.





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