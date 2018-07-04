Çocuklar atıl durumdaki süs havuzunu 'aqua park'a çevirdi - DENİZLİ
Çocuklar atıl durumdaki süs havuzunu "aqua park"a çevirdi - DENİZLİ - Çocukların havuzda vakit geçirmesi - Detay görüntüler - Çocukların konuşması - Çocuklara yardım eden Özgün Gökçe'nin konuşması Çocuklar atıl durumdaki süs havuzunu "aqua park"a çevirdi - Denizli 'nin Çal ilçesi Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan ve tarlada çalıştıkları için yüzmeye gidemeyen çocuklar, kullanılmayan süs havuzundaki toprak ve diğer malzemeleri temizleyerek kendileri için "aqua park" oluşturduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde, 10 - 13 yaşlarındaki bir grup çocuk, mahalle meydanında dekorasyon için oluşturulan atıl durumdaki süs havuzunu "yüzme havuzu"na dönüştürdü.Alfaklar Mahallesi'nde yaşayan ve çoğu ailelerine tarlalarda yardım eden 10 - 13 yaşlarındaki bir grup çocuk, pazar yerinde yapılan ve kullanılmadığı için içi toprak ve atık malzemelerle dolan süs havuzunu yüzme havuzu haline getirmek için kolları sıvadı.Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki havuzu temizleyip aldıkları branda ve şeffaf naylonu zemine seren çocuklar, yakındaki bir musluktan da hortum yardımıyla su doldurdu.Mahalle bakkalı da kullanılmayan bir kaydırağı monte ettiği havuzu çocuklar için daha eğlenceli hale getirdi.Evden getirdikleri şemsiyelerin altında güneşlenen çocuklar, havuzda doyasıya eğleniyor.Çocukların "aqua park"a çevirdiği havuzun bakımını ve su ihtiyacını aileler karşılıyor, itfaiye ekibi de hijyeni sağlamak amacıyla iki günde bir havuzu boşaltarak temizliyor.Çoğu tarlada çalışan çocuklar, mahalleye döndüklerinde soluğu havuzun başında alıyor. Yüzme keyfini yaşayan çocuklar, yetkililerden daha büyük ve daha modern bir havuz yapılmasını istiyor.Mahallede yaşayan çocuklardan 12 yaşındaki Halil Alper Gökçe yaz tatilini değerlendirmek için tamamen atıl durumdaki süs havuzunu yüzme havuzu haline getirdiklerini söyledi.
Günün belirli saatlerinde havuzda yüzdüklerini belirten Gökçe, bu sayede arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti. 11 yaşındaki Okan Can ise yüzme havuzunu yapmaya arkadaşlarıyla konuşarak karar verdiklerini dile getirerek "Muhtarımızdan izin aldık. Sonra buraları temizledik. Güzel bir havuz yaptık. Çok güzel yüzüyoruz. Çok keyifli." dedi. 7 yaşındaki Seda Gökçe de havuzda yüzdüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. Mahalle bakkalı Özgün Gökçe de çocukların yüzlerindeki sevincin her şeye değdiğini vurgulayarak "Havuz fikri çocuklardan geldi. Çok büyük emek verdiler. Buradaki çocuklar maddi imkansızlıklar nedeniyle ve tarla işlerinde çalıştıkları için havuza gidemiyorlar. Bu havuz onlar için büyük keyif oldu. Biz de bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.