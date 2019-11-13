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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuk yaşta YPG/PKK’ya katılan 2 terörist teslim oldu

Çocuk yaşta YPG/PKK’ya katılan 2 terörist teslim oldu

Teröristlerin aileleri ile buluşması

Güvenlik Güçleri Gözyaşı Terör Örgütü Teröristler İstihbarat 

-Annelerinin ağlaması

( HATAY )- Hatay'da buluşan aileler, terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü HATAY

- Suriye’de 2014 biri, diğeri ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'ya çocukken katılan iki terörist ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu. Van ve Diyarbakır'daki ailelerine 3 ay önce telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S. Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti. Emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ, Hatay'da aileleriyle bir araya getirildi.
Aile bireyleri terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü. Teslim olan M.Ş.Ç. ve V.İ yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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