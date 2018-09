--Fotoğraflardan görüntü

( AYDIN ) Çocuk yaşta evlenen iki kadın 5 çocukla ortada kaldı: "Eşim beni değil ben eşimi kaçırdım"-15 yaşında sevdiği adamı kaçırdı, 3 çocuğuyla ortada kaldı AYDIN



- Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki 3 çocuk annesi Necla Demir, 15 yaşındayken sevdiği adamı kaçmaya ikna etti. Erken yaşta evlilik nedeniyle 10 yıl sonra kocası tutuklanınca çocuklarıyla ortada kalan Demir, "Eşim beni değil, ben eşimi kaçırdım" diyerek yardım istedi. Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesinde küçük yaşta kaçarak evlenen ve doğum sonrası yapılan şikayet üzerine haklarında kamu davası açılarak kocaları cezaevine giren kadınlar mağdur olduklarını iddia etti. Kocalarının cezaevinde olmasından dolayı çocuklarla beraber çok mağdur olduklarını belirten kadınlar, “Ne olur sesimizi duyun” diyerek yardım çağrısında bulundu. 25 yaşındaki 3 çocuk annesi Necla Demir, cezaevine giren eşinin tecavüzcü ve çocuk istismarcısı olmadığını ifade ederek “2009 yılında kaçarak evlendim, bir tane oğlumuz oldu. Babam şikayetçi oldu. Daha sonra şikayetini geri alınca ceza kamuya geçti. 2010 yılında evlendik, 2012 yılında da resmi nikahımızı yaptık. 3 tane evladımız var. 2018 yılında 10 yıl sonra eşime ceza geldi, 10 sene 10 ay. Şu an Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde yatıyor. 3 tane çocuğumla evde kaldım. Biz severek kaçarak evlendik, biliyoruz küçük yaşta evlenmek suç ama, o zaman yaşımız tutmadığı için bilemiyorduk. Benim eşim tecavüzcü, çocuk istismarcısı değil, sadece bana sahip çıktı, çocuklarımın babası oldu. Çocuklarımla ortada mağdur kaldım. Şu anda devletim bana mağdur gözüyle bakıyor ama, ben 15 yaşındayken mağdurken, şu anda daha çok mağdurum. Allah rızası için bize yardım edin. Ben devletimden para pul istemiyorum, sadece eşimi istiyorum. Ben 15 yaşındaydım, eşim 19 yaşındaydı evlendiğimizde. Biz bunun suç olduğunu bilmiyorduk. Ben bir yıl sonra nikahlandım, ben 15 yaşındayken çocuk oluyorum da, 16 yaşında nikahlanınca çocuk olmuyor muyum. Allah rızası için bizim sesimizi duyun. Eşim beni değil, ben eşimi kaçırdım. Beni nikah cüzdanım her şeyim var. Eşim benim her şeyimdi, annemdi babamdı, siz benden her şeyimi aldınız” dedi.

"Babaları başlarında olsa böyle olmazdı" 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Seher Kuskan ise, psikolojisinin çok bozuk olduğunu ve çocuklarının okula babası ile gitmek istediklerini belirterek, “Bizim gibi Türkiye’de 3 bin tane mağdur var. Onların da çocukları var, ne olursunuz bize yardımcı olun. Benim, çocuklarımın psikolojisi bozuldu, çocuklarımla ilgilenemiyorum. Babası olsa başlarında böyle olmazdı. Ne olursunuz yardımcı olun” diye konuştu.

