Çocuk saniyelerle kurtuldu, köpeği ezen sürücü yoluna böyle devam etti

- Isparta’da ara sokakta hızla seyreden ve henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan araç önüne çıkan köpeği ezdikten sonra kayıplara karıştı. Vicdanları sızlatan olayda, aynı sokakta bulunan bir çocuk da ezilmekten son anda kurtulurken, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Isparta’da önüne çıkan köpeği ezerek, durma gereği bile hissetmeden yoluna devam eden sürücü kayıplara karıştı. Sürücünün vicdansızlığı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun da aynı araç tarafından ezilmekten son anda kurtulduğu kayda geçti. Olay önceki gün saat 19.50 sıralarında Isparta Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma (ISHAYKO) Derneği Başkanı Dodo Bokroua’ya ait Coşkun isimli köpek, çocuklarla sokakta oynadığı sırada bir araç tarafından kovalanmaya başladı.

Sokakta bulunan çocukları ezmekten kıl payı kurtaran sürücü, daha sonra Coşkun isimli köpeği altına alıp kayıplara karıştı. Veteriner Hekim Koyun: “Genel durumu iyi” Olayın ardından talihsiz köpeği alarak, gerekli tedavileri için Veteriner Hekime götüren Bokroua, köpeğinin ayağında bir kırık bulunduğunu ve şu anda hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.



Coşkun isimli köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Serbest Veteriner Hekim Abdullah Koyun, “Olayın yaşandığı gün saat 22.00 sıralarında bana geldiler. Geldiğinde genel durumu çok kötü değildi Allah’tan. Gerekli tetkik, tahlil ve çalışmaları yaptık. Sağ arka ayağındaki 2 bölgede kırık var, mecburen ameliyat olacak. Coşkun, geçmişinde kemiksel gelişiminde sıkıntı olan bir hastaydı zaten. Şu an için hayati tehlikesi yok. İyileşme sürecini takip edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 gün durumu stabil giderse, anca o zaman operasyona alacağız, şu an için iyi” dedi.

“Onlar Bize Allah’ın emaneti” Coşkun’un çarpıldığı güvenlik kamerası görüntülerini de izlediğini ifade eden Veteriner Hekim Koyun, “Çarpan şahıs durmamış yani, bu belli. Sahipli ya da sahipsiz bir hayvana çarpıldığında, durup, baktıktan sonra yakınlarda sahibi varsa ona, yoksa en yakın belediyeye veya barınağa haber verilmesi gerekiyor. Bu canlar bize Allah’ın emaneti. Onlara gözümüz gibi bakmak durumundayız, dikkat etmek durumundayız, takip etmek durumundayız” diye konuştu.

“Çarpılan hayvanı tedavi ettirmenin maddi bir külfeti yok” İnsanların sahibi olduğu araç sigortalarının büyük bölümünün hayvana çarpma masraflarını da karşıladığını ve maddi bir kayıpları bulunmadığını hatırlatan Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Durmuş, “Trafik sigortaları kapsamında, eğer insanlar bir veteriner kliniğe gittiyse geri ödemesinin olduğunu belirtmek isterim. Maddi bir külfet özet olarak çıkmamakta. O yüzden lütfen, çarpılan hayvanları olduğu yerde bırakmayın, en kısa sürede acil yardımın gelmesini sağlayın” ifadelerini kullandı. “Ciddi bir konu” Durmuş son olarak, önümüzdeki süreçte çıkmasını bekledikleri yeni yasayla, hayvana çarpma konusunun insana çarpma ile eşit şekilde değerlendirileceğini kaydederek, “Sahipli veya sahipsiz hayvana çarpıp kaçma durumu oluştuğunda maddi olarak bir cezası var. Bu, kanunda şu an ‘Mala Zarar Vermek’ adı altında geçiyor ama şu anda yeni yasa çıkmak üzere. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yasa çıkacak ve orada direk insana çarpmış gibi ölüme sebebiyet vermeye gidecek kadar ciddi bir konu. O yüzden vatandaşlarımız şimdiden bu hassasiyeti gösterirse, böyle olaylar ve olumsuzluklarla karşılaşmamaları adına dikkat etmelerinde fayda var” ifadelerine yer verdi. Öte yandan yapılan şikayet sonrasında şüphelinin bulunması için, emniyet güçlerinin birden çok kamera üzerinde incelemeler yürüttüğü öğrenildi. (FK-