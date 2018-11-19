Çocuk parkında patileri kesilerek köpeği öldüreni ihbar edene para ödülü

-Dernek üyelerinin parkta toplanması

-Polisten detay

-köpeklerden detay

-Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı RÖP.

-Kaydıraklar detay



( ANTALYA ) -- Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı:- "Ölümün bile adabı var. Bu hayvan parça parça can çekiştirilerek öldürülmüş. Bu mahallede bir katil yaşıyor" ANTALYA



- Antalya'da çocuk parkında bir köpeğin 4 ayağından kesilmiş patilerin bulunması sonrası, Pati Koruma Derneği olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz kişiyi ihbar edene para ödülü vereceklerini açıkladı.

Korkunç olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3110. Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki oğlunu okuldan alan Ceren Köse, okuldan döndüğü sırada oğlunu çocuk parkına getirmek istedi. Parka girer girmez bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacakların olduğunu fark eden Köse, neye uğradığını şaşırdı. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, parkın içerisindeki oyun aletlerinde bulunan kaydırakların tümünde de kan olduğunu görünce şok oldu. Olayın duyulmasının ardından çocuk parkına gelen Antalya Pati Koruma Derneği ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri üyeleri, olaya tepki gösterdi. Parkta araştırma yapan üyeler, etrafta köpeğe ait deliller aradı. Grup adına açıklama yapan Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, yaşanan olayın canice olduğuna dikkat çekerek, “Ölümün bile adabı var. Bu hayvan parça parça can çekiştirilerek öldürülmüş. Bu mahallede bir katil yaşıyor” dedi.

Şahsı ihbar edene para ödülü Mahalleliyi çocuklarını parka tek başına yollamamaları konusunda uyarmak için geldiklerini anlatan Alişarlı, olayı gerçekleştirildiği iddia edilen kimliği belirsiz şahsın ihbarı için dernek olarak para ödülleri koyduklarını açıkladı Alişarlı, “Masum bir hayvana zarar veren bir insan, ondan sonraki denemesini bir insan üzerinde yapıyor. Bu kanıtlanmış bir olay. Bu katille bir arada yaşamalarını istemiyoruz. Bu şahsı ihbar eden yok. İhbar edene de dernek olarak para ödülü vereceğiz. Bir tek kişi olayı ne görmüş ne duymuş. Böyle bir şey olamaz. Patiler başka tarafta, kan gölü olmuş bir park var ortada ve bunun kimsenin duymadığına inanmıyorum. İnşallah bundan sonrası için böyle bir olay yaşanmaz. Antalya için büyük bir ayıptır. Bu kadar hayvanseverin yoğun olduğu bölgede bir köpeğin katledilmesi gerçekten çok acı ve çok üzgünüz” ifadelerini kaydetti.

Öte yandan bölgede polis tarafından araştırılma başlatıldı. Ekipler, köpeğe ait deliller üzerinden kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (SM-

