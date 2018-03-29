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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler

Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler

-Cep telefonu görüntüsü-

Kol Saati Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu Modeller 

-Yakalanan çocuk hırsız
-Yakalayan gençler
-Hırsızın itiraf ettirilmesi
-Darp edilmesi
--Fotoğraf-
-Gözaltına alınan A.T.
-Gözaltına alınan M.A.Ç

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de çocuk hırsız mahallenin gençleri tarafından yakalandı- Suçu itiraf ettirilen çocuk hırsız daha sonra gençler tarafından dövüldü İSTANBUL

- Sultangazi’de hırsızlık için girilmedik ev bırakmayan 13 yaşındaki çocuk hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak götürüldüğü parkta önce suçu itiraf ettirildi ardından da darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocuk hırsız daha sonra polis tarafından suçüstü yakalandı. Sultangazi Gazi ve Yunus Emre Mahallesi’nde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine vatandaşlar canından bezdi. Bunun üzerine harekete geçen mahallelinin gençleri, hırsızlık için evlere giren 13 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak mahalledeki bir parka götürdü. A.T.’yi önce yaptığı hırsızlıkları itiraf ettiren gençler ardından da darp etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gençlerin serbest bıraktığı A.T. geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1425 Sokak üzerindeki bir eve girdi. Elektrikli testereyle kaçmaya çalışırken yakalandı Hırsız buradan elektrikli testere ile el feneri çaldıktan sonra kaçmaya başladı.
O esnada Gazi Cebeci Caddesi devriye gezen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı fark ederek “dur” ihtarında bulundu. Polis ekiplerini gören hırsız ise ihtara uymayarak elindeki testereyi bırakıp kaçmaya başladı.
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T. çaldığı malzemelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Hırsızlık suçundan çok kez gözaltına alındığı öğrenilen A.T. bürodaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalmadık bir şey bırakmadı Öte yandan ilçede hırsızlara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, geçtiğimiz 13 Mart Salı günü saat 00.10 sıralarında 2 kişinin elinde bir poşet dolusu cep telefonuyla beklediği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.Ç. (15) gözaltına alındı. M.A.Ç.’nin yanındaki Suriye uyruklu M.S. (13) ise koşarak kayıplara karıştı. Poşette yapılan armada ise 15 adet cep telefonu, farklı marka ve modellerde 27 adet kol saati, 6 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet de şarj bataryası ele geçirildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda gözaltına alındığını öğrenilen M.A.Ç. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DCC-
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