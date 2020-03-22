Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı - DİYARBAKIR
- İ.A,'nın otobüse binmesi - İ.A'nın otobüsteki kayınbiraderi M.A'ya pompalı tüfekle ateş etmesi - M.A'nın yerde yatması - - İ.A'nın yerde yatan M.A'nın kafasına silahla vurmasıÇocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaradıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde İ.A, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla aradığı kayınbiraderi M.A'yı özel halk otobüsüne binerken gördü.Otobüsü durduran İ.A, M.A'nın inmemesi üzerine elindeki pompalı tüfekle ateş etti. M.A'yı otobüsten indiren İ.A, kurşunu bitince tüfeğin dipçiğiyle M.A'ya vurdu.Olayı gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.
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