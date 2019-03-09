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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldı - ADANA

Çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldı - ADANA

- Çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldı - Cankur ekiplerince metal halkanın kesilmesiÇocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste çıkarıldıADANA (AA) - Adana 'da 7 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan metal halka acil serviste itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyun oynarken parmağına metal halka sıkışan Muhammed Burhan Eren (7), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.Eren'in parmağındaki metalin kesilerek çıkarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine haber verildi.
Ekipler, hastaneye gelerek metal halkayı mini spiral makinesiyle keserek çocuğun parmağından çıkardı.Hastanede görevli doktorlar da Eren'in parmağına pansuman yaptı.

Acil Servis Hastane 

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