Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Çocuğun cep telefonunu elinden böyle alıp kaçtı

Çocuğun cep telefonunu elinden böyle alıp kaçtı

Zanlının yolda yürümesi

Uyuşturucu Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Kaldırımda oturan telefonla oynayan çocuk
-Zanlının çocuğun elindeki telefonu alıp kaçması
-Zanlının emniyetten çıkartılması
-Genel ve detay

( ADANA )- Adana'da sokakta telefonla oyun oynayan çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı- Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADANA

- Adana'da sokakta bir çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.E. (13), evlerinin önünde kaldırıma oturup cep telefonu ile oyun oynarken yanından geçen iki kişiden biri telefonu alıp kaçtı. Çocuk, hırsızın arkasından koştu ama onu yakalayamadı. Daha sonra ailesine olayı anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede, olay anının güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Polis, el ve kollarındaki dövmeden zanlının İslam Ş.(28) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonunda zanlı, Seyhan ilçesinde olay yeri yakınlarındaki bir adreste oturduğu tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Ben böyle bir olay mı yapmışım" dediği öğrenildi. Gasp, yankesicilik, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öne sürülen zanlı ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı