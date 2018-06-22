Çobanlar koyun sürüsüyle doluya tutuldu

-Koyun sürüsüyle doluya tutulan çobanlar ve konuşmaları

-Sel, su taşan dereler



( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Iğdır’dan yola çıkan çobanlar koyun sürüsüyle Erzurum’un Horasan ilçesinde dolu yağışına tutuldu. Doluyla karışık sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Erzurum’da doluyla karışık sağanak yağış etkili oldu. Horasan ilçesine bağlı Yazılıtaş, Danişment, Aktaş, Kadıcelal köylerinde sel suları nedeniyle dereler taştı. Koyun sürüleriyle birlikte doluya yolda yakalanan çobanlar ise zor anlar yaşadı. Iğdır’dan, Ağrı, Erzurum ovalarına yol alan çobanlar, “Sırılsıklam olduk. İşimiz zor. Dolu fena yağıyor” dediler. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerine kadar az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi. Bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın çevrelerinde kısa süreli, aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

