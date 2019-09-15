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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü

Çobanbey'de hastane yakınında bomba yüklü araç patladı: 12 ölü

Patlama alanından detaylar

Hastane Terör Saldırısı Saldırı Sivil Savunma 

-Yerdeki cansız bedenlerin görüntüsü
-İtfaiyenin gelişi
-Patlama sonrası hasar oluşan hastanenin içinden fotolar

( HALEP - EK)- Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti HALEP

- Suriye'nin Halep kentine bağlı Cobanbey'de bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bulunan merkez hastanesi yakınında bomba yüklü bir bir araç infilak etti.Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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