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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

Çoban uyuya kaldı inekler şehre indi

İneklerin genel görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Otlayan ineklerden genel ve detay görüntüler
-Çoban’ın inekleri uzaklaştırırken genel görüntüleri

( ADANA )- Adana’da yaklaşık 30 tane inek şehir merkezinde boş bir arazi içinde otlanırken bulundu ADANA

- Adana’da çoban uyuduğu sırada şehre inen büyükbaş hayvan sürüsü polis ekiplerince sahibine teslim edildi. Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 tane ineğin başıboş bir şekilde şehir merkezinde boş bir arazide otlandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ineklerin başında bekleyerek çobana ulaştı. Boş arazinin bulduğu yere gelerek inekleri oradan uzaklaştırdı. Daha sonra gerekli işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi. Öte yandan, inekler çoban uyuduğu sırada şehre indiği öğrenildi.
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