Çoban ile 250 koyunu Kelkit Çayı'nda mahsur kaldı - TOKAT
: - Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan çoban ve koyunlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi - İtfaiye ekiplerinin kıyafetleri ıslanan ve soğuk nedeni ile titreyen çobana kıyafet götürmeleri - Koyunların ve çobanın azalan sular sonrası kıyıya geçmeleriÇoban ile 250 koyunu Kelkit Çayı'nda mahsur kaldı - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan çoban ile koyunları itfaiye ekibi kurtardıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle Kelkit Çayı'nda mahsur kalan çoban ile 250 koyunu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Çay kenarında koyunları otlatan Ahmet Arslan (55), su seviyesinin bir anda yükselmesi nedeniyle suyun ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı.Kendi imkanları ile çayın kenarına geçerek durumu yakınlarına bildiren Arslan, daha sonra tekrar koyunların yanına döndü.Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle Ahmet Arslan'ın yanına gidemeyen yakınları, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Kelkit Çayı kenarına gelen ekipler, botla almak istedikleri Arslan'ın koyunlardan ayrılmayı kabul etmemesi üzerine Tepekışla Barajı yetkililerinden baraj kapaklarının kapatılmasını talep etti.Bu sırada ıslanan ve üşüdüğü gözlenen Ahmet Arslan'a itfaiye ekiplerince botla kıyafet götürüldü.Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çayın su seviyesinin düşmesiyle Arslan ile koyunları, mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı.