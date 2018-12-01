CK çalışanlarından engelliler için örnek destek

-akülü engelli araçların şarj olması

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( İSTANBUL )- Akülü sandalye şarj istasyonu Taksim’de İSTANBUL



- CK Enerji çalışanlarının destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat Konserleri'nden elde edilen gelirler engelliler için kullanılıyor. Konserlerden toplanan gelirle kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarından bir tanesi de Taksim’de açıldı. CK Enerji çalışanlarının destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat Konserleri’nden elde edilen gelirler engelliler için kullanılıyor. Konser gelirleri ile kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarından bir tanesi Taksim’de açıldı. Taksim Meydanı’ndaki yeni istasyonla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda akülü sandalye şarj istasyonu sayısının 14’e ulaştığını söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Hedefimiz 2019 sonuna kadar bu rakamı 25’e çıkarmak" dedi.

CK Enerji Boğaziçi elektrik olarak, vatandaşlara daha kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmalar ve gayretler içerisinde olduklarını ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Bununla da yetinmeyerek, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almak istedik. 'Hayatı aydınlat' sloganıyla yola çıktık. 2016 yılında çalışanlarımızın gönüllü talepleri doğrultusunda etkinliklere başladık. Engellilerle birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ve sponsorlarımızın da katkılarıyla, 2016’dan bugüne kadar İstanbul Avrupa yakasında elde ettiğimiz gelirlerle, şirketimizin de katkıları ile 13 noktada akülü şarj istasyonu kurduk. Tramvay ve metro hatlarında 106 km civarında bir alanda bu istasyonlarımızı kurduk. Engellilerimizin her hangi bir engelle karşılaşmadan, günün tüm saatlerinde bu şarj istasyonlarından akülü sandalyeleri şarj etme imkanı sağladık. Hedefimiz 2019 yılı içerisinde bu sayıyı 25’e çıkarmak ve tramvay hatlarında 13 noktada bu şarj istasyonlarını kurmak. Bunlardan birini bugün Taksim Meydanında İstiklal Caddesinin başında kuruyoruz. Desteklerinden dolayı Beyoğlu Belediyesine teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu. Cemalettin Gürsoy: "Engellinin çektikleri sıkıntıları bir günde olsa kamuoyu oluşturarak farkındalık oluşturacağız" 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla, CK Elektrikle bir iş birliği içerisine girdiklerini ifade eden Engelliler Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, "İlk etapta engellilerin hayatını anlatan kısa film yapımı aşamasında birlikte olduk. Bu birlikteliği bugün İstanbul genelinde, engelli kardeşlerimizin çok şikayetçi olduğu akülü araç şarj istasyonları kurduk. İlk önce bu birliktelikten ve engellilere gösterdiği duyarlılıktan dolayı CK Enerji ve Elektrik’e teşekkürler ediyorum. Ayrıca, Beyoğlu Belediyesine her zaman engellilere vermiş olduğu destek için teşekkür ederim. 3 Aralık vesilesi ile Dünyada 890 Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engellinin çektikleri sıkıntıları bir günde olsa kamuoyu oluşturarak farkındalık oluşturacağız" dedi.



