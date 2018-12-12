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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cizre’de tır ve çekicilerden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Cizre’de tır ve çekicilerden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Zırhlı aracın emniyete gelişi

Hırsızlık Zanlısı Akalan Savcılık Sorgusu Hırsız Avcılık 

-şüphelinin araçtan indirilmesi
-şüphelinin emniyete götürülüşü
-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-şüphelinin araca bindirilmesi
-şüpheliyi taşıyan zırhlı aracın emniyetten çıkışı
-şüphelinin adliyeye götürülüşü
-şüphelinin adliyeye girişi

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde tır ve çekicilerden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs, Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde park halindeki tır ve çekicilerden 80 bin TL değerindeki elektronik beyinler sökülerek çalındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak İl Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte il ve ilçe merkezlerinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonda Cizre Sanayi Sitesi'nde bulunan 40 iş yerinde yapılan aramada tır ve çekicilerden çalındığı tespit edilen 6 elektronik beyin ve 3 adet akü bulunarak, el konuldu. Asayiş ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli Mesut S.’yi de yaptığı başarı operasyonla yakaladı. Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edilen Mesut S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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