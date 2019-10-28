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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Cizre'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olay yerinden genel detay

Zırhlı Araçlar Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları 

-polis zırhlı aracının yolu ulaşıma kapatması
-yoldaki zırhlı araçlar
-bomba imha uzmanının olay yerinde inceleme yapması
-şüpheli paketin patlatılmasından sonra oluşan toz bulutu
-bomba imha uzmanlarının olay yerinde detaylı inceleme yapması
-güvenlik şeridinin sökülmesi
-yolun ulaşıma açılması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Cizre’de caddeye bırakılan şüpheli paket çevredekileri tedirgin etti. Olay yerine gelen ekiplerin fünye ile patlattığı paket boş çıktı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hükümet Konağı Yanı Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki çöp konteynırına bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Cizre'de saat 20.30 sularında ilçenin en işlek caddesi olan Orhan Doğan Caddesinde Hükümet Konağı Yanı Milli Eğitim Müdürlüğü binası önündeki çöp konteynırı kenarına bırakılan ve bomba süsü verilen şüpheli paket çevredekileri tedirgin etti. Vatandaşların durumu polise bildirmesi ile birlikte olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli paketin bulunduğu alanda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alan polis, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları paket üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli paketi fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. Fünye ile patlatılan paketten boş çıkarken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Paketin imha edilmesinin ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı. (AY-
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