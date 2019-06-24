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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cizre'de nehre giren genç kayboldu - ŞIRNAK

Cizre'de nehre giren genç kayboldu - ŞIRNAK

- Dicle Nehri - Ekiplerin ve vatandaşların kayıp genci arama çalışması - AFAD ekibinin drone ile arama çalışması - Kayıp gencin yakınlarından detaylarCizre'de nehre giren genç kaybolduŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre İlçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun kayboldu.Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için nehre giren Karakoyun akıntıya kapıldı. Bir süre suda çırpınan Karakoyun'un gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise iletti.Olay yerine gelen AFAD ve Cizre Belediyesi ekipleri, Karakoyun'u bulmak için çalışma başlattı.Kaymakam Faik Arıcan arama faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, Karakoyun'un bazı yakınları ağıt yaktı.

Polis 

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