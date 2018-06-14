Cizre'de iş yerinde korkutan yangın

-MERDİVENE ÇIKAN İTFAİYE ERLERİ

-YANGINA MÜDAHALE EDİLMESİNDEN DETAYLAR

-OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE ARACI

-İTFAİYE ERLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİ

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEYEN KALABALIK

-VATANDAŞLARIN KEPENK VE İŞYERİ CAMINI KIRMASI

-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

-DETAYLAR



( ŞIRNAK )- Cizre'de Bayram arifesinde iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu ŞIRNAK



- Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Cizre'de bayram arifesinde bir iş yerinde aniden çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Dağ Kapı Mahallesi Eski çarşı kırmızı medrese mevkiinde Cüneyt Ezin'e ait iki katlı iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın bütün dükkanı sardı. Çevrede iş yerleri bulunan esnaflar da panikle kendilerini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesine ait iki itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri iş yerinin ikinci katındaki camı kırıp yangına müdahale etti ancak yangın sönmeyince iş yerinin kepenkleri vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Camlar parke taşı ve sert cisimlerle kırılarak itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sağlandı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

