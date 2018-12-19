Cizre'de hastalar sergi açtı - ŞIRNAK

- Cizre'de hastalar sergi açtı - Hastane tabelası ve başhekimlik girişi - Sergilenen ürünlerden detay - Sergideki stantları gezen davetliler - Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ın konuşması - Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün konuşması - Kurdele kesimi - Davetlilerin stantları gezip bilgi almasıCizre'de hastalar sergi açtıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde tedavi gören hastaların hazırladığı ahşap boyama, seramik, karakalem resim ve yağlı boya tablolarından oluşan sergi açıldı.Cizre Devlet Hastanesi'nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören hastaların düzenlediği serginin açılışında konuşan ilçe Kaymakamı Arıcan, merkezde sağlık hizmeti alanların hazırladığı el emeği, göz nuru ürünleri bugün görme fırsatı bulacaklarını belirten Arıcan, emeği bulunanları tebrik etti.İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, sergide yer alan ürünlerin kişilerin topluma kazandırıldığında ne güzel işler çıkardığının da bir göstergesi olacağını aktardı.Başıbüyük, hastane personeline yürüttükleri çalışma için teşekkür etti.Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen de, merkezde uygulanan terapi ve tedavi yöntemleri ile hastaları topluma kazandırmak, kendi ihtiyaçlarını yerine getirebilecekleri bir duruma getirmek istediklerini söyledi.
Daha sonra serginin açılışını yapan Kaymakam Arıcan, hazırlanan ürünlerle ilgili bilgi aldı.Sergide emeği bulunanlara İl Sağlık Müdürü Başıbüyük ve protokol üyeleri tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Yaşar Güler, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hastalar ve hastanenin sağlık personeli katıldı.