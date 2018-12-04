Çivril’den Silopi’ye 'Kitap Köprüsü'

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( DENİZLİ ) -- Çivrilli minikler Silopi'deki kardeşleri için bin 500 kitap topladı DENİZLİ



- Denizli’nin Çivril ilçesinde öğrenciler Şırnak Silopi’deki öğrenci arkadaşları için kitap kampanyası düzenledi.

Minikler topladıkları binlerce kitabı Silopi’ye gönderecek. Çivril Nevişet Kameroğlu ortaokulu öğrencileri Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bir ortaokul için kitap toplama kampanyası düzenledi.

Çivrilli öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları hikaye, roman ve test kitaplarını, Silopi’deki arkadaşlarına yazdıkları mektuplarla birlikte gönderdi. Okul Müdürü Hayati Çalım ve Türkçe Öğretmeni Sedat Aydın önderliğinde "Değerleriyle büyüyen bir nesil inşa ediyoruz!" sloganıyla gerçekleşen proje kapsamında okulda eğitim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ellerinde bulunan roman ve test kitaplarını toplayarak Şırnak Silopi Cumhuriyet Ortaokuluna gönderdiler. Öğrenciler, kitap kutularının içine Silopi’deki arkadaşları için mektupta bıraktılar. "Hiç tanışmadıkları kardeşleriyle gönül köprüleri kurdular" Çalışma ile ilgili olarak okuldan yapılan bilgilendirmede “Nevişet Kameroğlu Ortaokulu olarak 'Değerleriyle büyüyen bir nesil inşa ediyoruz!' sloganıyla öğrencilerimizin sorumluluk duygularının gelişimine destek olmak istedik. Memleketimizin bir başka bölgesinde yürekleri eğitim aşkıyla atan yüzünü görmediğimiz ancak'kardeşlerimiz' diye hitap ettiğimiz Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine, kurmakta oldukları kütüphane içi, bir nebze de olsa destek sunmak amacıyla okuma kitabı ve sınavlara hazırlık kitabı toplama kampanyası başlattık. Büyük ilgi gören kampanyamız neticesinde hatırı sayılır miktarda kitabımız toplandı. Ayrıca kampanyayı destekleyen öğrencilerimiz, yazdıkları mektuplarını da bu kitaplarla göndererek hiç tanışmadıkları kardeşleriyle gönül köprüleri kurdular. Buradan Sosyal Sorumluluk Projemize destek sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, her alanda sorumluluk bilinciyle yetişen bir nesle olan özlemimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu okulda iyi şeyler oluyor” denildi. "Sağolsun çocuklarımızda ciddi anlamda destek verdiler" Aydın ise yaptığı açıklamada kampanyada ki asıl amaçlarının çocuklarda sosyal sorumluluk bilincini uyandırmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Silopi’den bir arkadaşımızın talebi üzerine, kütüphane kuruyorlarmış ve bu kütüphanenin desteklenmesi konusunda bizden yardım istediler. Bizde çocuklarımızda yardımlaşma bilinci ve sosyal sorumluluk bilinci gibi duygular gelişsin diye böyle bir kampanya yaptık. Sağolsun çocuklarımızda ciddi anlamda destek verdiler ve bin 500’e yakın kitabımız oldu. Bu da bu kütüphanenin önemli bir kısmını tamamlar diye düşünüyoruz. Çocuklarımız sadece kendilerini değil başkalarını da düşünsün istedik ve çok şükür amacımıza da ulaştık." (BÇ-GC-

