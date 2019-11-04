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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çirkin paylaşıma suç duyurusu

Çirkin paylaşıma suç duyurusu

-Bafra Devlet Hastanesi görünümü ve Bafra Devlet Hastanesi yazısı

Siyasi Parti Basın Açıklaması Suç Duyurusu Sağlık Çalışanları Plastik Cerrahi 

--Basın açıklaması için gelenler toplu halde
-- Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Başkanı Murat Akkuş basın açıklaması
--Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşması
-- Adliye suç duyurusu için adliyeye gelen sendika üyeleri ve adliyeye girişleri

( SAMSUN ) - Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşım yapan doktor hakkında suç duyusunda bulunuldu SAMSUN

- Samsun Bafra Devlet Hastanesinde plastik cerrahi olarak görev yapan Doktor Ş.O.'nun, doktorların bulunduğu whatsapp grubundan Allah'a ve Peygamber'e hakaret içerikli paylaşımı, yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Bafra Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ile hastane çalışanları katıldı.
Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Başkanı Murat Akkuş tarafından grup adına yapılan basın açıklamasında, "Bafra Devlet Hastanesi çalışanı Şakir Orbay isimli bir doktor, Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktorların bulunduğu iletişim grubu Whatsapp‘ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ayetleriyle, yüce yaratıcımız Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine ve alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı (Sav) alaya alıp küfür, hakaret içeren söz ve paylaşımlarda bulunduğunu üzülerek görüp şahit olduk. Bu menfur olay dini, milli ve manevi değerleri uhdesinde bulunduran, biz din görevlilerini ve bizlerle birlikte fedakarlık içerisine, hassasiyetle görev yapan tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı da derinden etkilemiş ve yaralamıştır. İnançlarımıza, değerlerimize, kutsallarımıza yaratıcımız Rabb'imiz ve Peygamberimize yönelik böyle bir hakaret içerikli paylaşımın idari ve adli olarak gereğinin yapılması toplum toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlatacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, "Gerçekten bu olay kabul edilecek bir olay değil. Toplumun buna çok ciddi tepkisi var. Bunun takibi de yapılacaktır. Hukuki süreci nedir, idari süreci nedir toplumun sinir uçlarıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Hele de doktorluk mesleğini icra eden birinin bu tür bir olayı doktorlarla ilişkilendirmeye hiç hakkı yok" dedi.
Yapılan basın açıklamasının ardından Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Başkanı Murat Akkuş, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ve beraberindeki heyet, Bafra Adliyesine giderek doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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