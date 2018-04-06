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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ciritçilerden AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne kutlama - SİVAS

Ciritçilerden AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne kutlama - SİVAS

- At üzerinde AA'nın kuruluş yıl dönümü pankartı açılması - Zekeriya Toğuş ile röportajCiritçilerden AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne kutlama - Sivas 'ta bir atlı spor ve cirit kulübünün üyeleri, at üzerinde açtıkları pankartla AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladıSİVAS (AA) - Sivas 'ta Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri, at üzerinde açtıkları pankartla Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.Fatih Mahallesi Merakum mevkisinde bulunan Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri, at üzerinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.Kulüp başkanı Zekeriya Toğuş, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiklerini söyledi.

AA'nın doğru, tarafsız yayın ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Toğuş, AA'ya başarı diledi.Kulüplerinin her faaliyetinde AA'nın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Toğuş, "AA geleneksel sporumuzu tüm dünyaya yaymamızda bir şekilde vesile oluyor, tüm dünyaya sesimizi duyurabiliyoruz. Bunun için de teşekkür ediyorum." dedi.

Irak Yayın İlkesi 

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