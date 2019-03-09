Cipte bırakılan köpek için seferber oldular - ESKİŞEHİR
- Köpeğin kurtarılmasından detaylarCipte bırakılan köpek için seferber oldular - Eskişehir 'de, park halindeki bir araçta 12 saat kilitli kalan köpek, çilingir yardımıyla kurtarıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, park halindeki bir cipte 12 saat kilitli kalan köpek, vatandaşların haber verdiği polis ve çilingir yardımıyla araçtan çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokak'ta, bir köpeğin park halindeki cipte uzun süre bırakıldığının fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahibi henüz tespit edilemeyen araç içerisindeki köpeği çilingir yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.Köpek, hayvan barınağına götürülürken, polis araç sahibinin bulunması için çalışma başlattı.Bu arada aracın park halinde bulunduğu sokaktaki esnaf, köpeğin 12 saattir cipte olduğunu belirtti.
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