Çıplak vatandaşlar sosyal medyada gündem oldu

-Çıplak vatandaşın araçtan çekilen görüntüsü

-Sokakta minibüs durağında mastürbasyon yapan adamdan görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de ardı ardına 2 çıplak vatandaş sosyal medyada binlerce tıklama aldı. Sokak ortasında çırılçıplak koşan vatandaşın ardından bugün ise başka bir vatandaş minibüs durağında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Olay, Merkezefendi ve Tavas ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir genç çırılçıplak koştuğu görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesinden bir kişinin gelmesi ile durumunun anlaşılması üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin görüntüleri sosyal medyada kısa zamanda yayıldı. Sokak ortasında koştuğu sırada ise otomobil bir kadın ve erkeğin arkasından koşması ise hayretler içerisinde bıraktı. Bugün ise Tavas ilçesinde minibüs durağında yaşlı bir vatandaşın mastürbasyon yaptığı anlar sosyal medyada çok fazla yorumlara neden oldu.



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