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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - ADANA

Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - ADANA

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detaylar - Polis ekiplerinin çalışması Adana 'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Araçta sıkışan yaralılardan ikisi, Can - Kur ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldıADANA (AA) - Adana 'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yaşar Kaya yönetimindeki 58 AP 408 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçitte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek Cihan Karakaya Güneş 01 GJ 33 plakalı ciple çarpıştı.Kaza sonrası otomobil sürücü Kaya ve kardeşi Naif Kaya araçta sıkıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can - Kur ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kaya kardeşler ile diğer aracın sürücüsü Güneş ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Direksiyon 

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