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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - KOCAELİ

Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan markette gezen H.S. (27), bir müşteri tarafından cinsel tacize uğradığını belirterek polise ihbarda bulundu.Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri O.T'yi (26) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alışveriş Kamera Cinsel Taciz Harekete Geç Alışveriş Merkezi 

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