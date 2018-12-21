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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Cinsel taciz iddiasıyla çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Şahısların adliyeye çıkarılışı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sosyal Medya Taciz İddiası Cinsel Taciz Harekete Geç Cinayet 


- Balıkesir'de alkol alan Afgan uyruklu şahıslar arasında bir gence cinsel tacizde bulunma iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana gelen olayda Mahmod H., Mahmood M., Aman M., Moharrem R. ve G. Almitu'nun evine gelen Asıf H., Saeıd A.V. ve R.Q. isimli şahıslar alkol aldı. Alkolün etkisiyle şahıslar 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Bu anların sosyal medyada paylaşacağı iddia edilirken, tacizi engellemek isteyen Asıf H., Mahmod H. ve Saeıd A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan şahıslardan Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken Saeıd A.V. ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri titiz bir operasyonla cinayeti işleyen Asıf H.'yi saklandığı evde yakaladı. Adliyeye çıkarılan Asıf H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.
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