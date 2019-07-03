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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası - AMASYA

Cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası - AMASYA

- Zanlının karakoldan çıkarılışı - Şüphelinin evinde ele geçirilen eşyalardan detaylar Amasya 'da cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası - Hastalıklarından ve sıkıntılarından kurtulmak için kendisine başvuran kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu, kadınları dolandırdığı öne sürülen 75 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıAMASYA (AA) - Amasya 'da hastalıklarına çare aramak, bazı sıkıntılarından kurtulmak için kendisine başvuran kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Bazı hastalıklarına ve eşiyle arasında olan sıkıntılara çare arayan bir kadın, yakınlarının tavsiyesiyle gittiği O.İ'nin (75) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "üfürükçülük" yaptığı öne sürülen O.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda, muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen safran maddesi ile çok sayıda yazılmış muska ele geçirdi.Gözaltına alınan O.İ, emniyete getirildi.
İmam hatiplikten uzun yıllar önce atıldığı öğrenilen O.İ'nin bu şekilde bazı kadınları dolandırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Hastalık Hatipli Harekete Geç Dolandırıcılık Saldırı 

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