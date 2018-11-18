Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi - ADANA

- Zanlı annenin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlı annenin ağlaması - Zanlı annenin adliyeye götürülmek üzere polis aracına bindirilmesiCinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi - Adana 'da annesinin döverek öldürdüğü iddia edilen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılan babaya teslim edildi - Çiftin 15 günlük bebeği ise devlet korumasına alındıADANA (AA) - Adana 'da cinnet getiren annesinin döverek öldürdüğü ileri sürülen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, emniyetten serbest bırakılan baba tarafından teslim alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.Bebeğin cenazesi, olayın ardından gözaltına alınıp savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba İlhami K'ye teslim edildi.Uzun süre gözyaşı dökün baba İlhami K, basın mensuplarının sorusu üzerine, olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.
Daha sonra çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi.Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi. - OlayAysel Y'nin imam nikahlı beraberlik yaşadığı İlhami K. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Fatih Mahallesi'nde kiraladıkları evde kimse olmadığı sırada cinnet getirip bir yaşındaki kızını döverek öldürdüğü iddia edilmişti.Olay sonrası Aysel Y. ile İlhami K. gözaltına alınmış, zanlı anne polislerce evden çıkartıldığı sırada gazetecilerin "Bebeğini neden öldürdün?" sorusuna "Canım istedi" yanıtını vermişti.