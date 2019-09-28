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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cinayet zanlısı tutuklandı - ADANA

Cinayet zanlısı tutuklandı - ADANA

- Polis ekiplerinin zanlıyı adliyeye getirmesi - Kozan Adliyesi Adana 'da cinayet zanlısı tutuklandı - Kozan ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana ’nın Kozan ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Tufanpaşa Mahallesi'nde, eşi Melike Ç'yi (21) sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Sezer Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı Sezer Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evde eşi Sezer Ç. ile tartışan Melike Ç, bir süre sonra eşinden kaçmaya başlamış, yaklaşık 20 metre evden uzaklaştıktan sonra Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta elektrikli bisikletle peşinden gelen eşi tarafından bıçaklanmıştı.Melike Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Sezer Ç, olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçmıştı.

Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Genç Kadın Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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