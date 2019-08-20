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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı - KOCAELİ

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiKOCAELİ (AA) - Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli 'de gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli 'de olduğu belirlendi.Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Taksi Şoförü Sahte Kimlik Katil Zanlısı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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