Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Cinayet şüphelisi tutuklandı - HATAY

Cinayet şüphelisi tutuklandı - HATAY

- Cinayet şüphelisinin adliyeye sevk edilmesi - Adliye çevresindeki güvenlik önlemleri Hatay 'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Cinayet şüphelisi Abidin K. saldırı olma ihtimaline karşı çelik yelekle adliyeye sevk edildiHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayetin şüphelisi tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Abidin K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırı olma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleriyle çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Abidin K. tutuklandı. - Olay Hatay 'ın İskenderun ilçesinde 14 Aralık'ta alışveriş merkezindeki kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.Yaralılardan cinayetin şüphelisi olan Abidin K. özel bir hastanede tedaviye alınmıştı.

Alışveriş Silahlı Kavga Çelik Yelek Saldırı Alışveriş Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı