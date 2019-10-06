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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Cinayet şüphelisi tutuklandı - ESKİŞEHİR

Cinayet şüphelisi tutuklandı - ESKİŞEHİR

- Adliyeden görüntü - Zanlının adliyeye getirilmesi - Tartışma sırasında eniştesini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de eniştesini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Eşref Santur'un (33) av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından polise teslim olan Yunus Ö. (22), emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Yunus Ö, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin "Eniştenizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Namusum için yaptım." yanıtını verdi.Katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokağı'nda evde çıkan tartışma sırasında Yunus Ö. tarafından tüfekle vurulduğu öne sürülen eniştesi Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ruhsatsız av tüfeğiyle polise teslim olan Yunus Ö. gözaltına alınmıştı.

Polis Ürdün 

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