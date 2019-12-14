Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - OSMANİYE

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - OSMANİYE

- Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin protesto edilmesi - Protesto eyleminin yapıldığı alan ve katılımcılardan görüntüler - Türk Ocakları Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın konuşması Osmaniye 'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Osmaniye miting meydanında düzenlenen etkinlikte Türk Ocakları Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, grup adına yaptığı açıklamada, Çin’in sözde kamplarında, hapishanelerinde Doğu Türkistanlı Müslümanlara yaptıklarını telin etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan halkının eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikalarına maruz kaldığını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:"Çin, Doğu Türkistan'da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türk unsurlardan oluşan Doğu Türkistan halkını kitlesel bir biçimde sözde 'eğitim kampları'nda tutmaktadır. Araştırmacılar yaklaşık bir milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar."Müslümanların, emperyalistlerin savaşında malzeme olmasına istemediklerini dile getiren Çetinkaya, "Çin hükümetini, Türkiye ve diğer Türk devletleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyorsa bir an önce bu yoldan dönmeye ve Doğu Türkistan’ın Türk kimliğini silme hevesinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türk Konseyini, İslam Konferansı Teşkilatını ve Birleşmiş Milletleri Çin'e bu insanlık dışı uygulamaları sone erdirmesi için çağrıda bulunmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Psikoloji Hapishane Sivil Toplum Psikolojik Baskı Hükümet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı