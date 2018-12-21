Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - MERSİN
- Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Detay görüntüler - AGD Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz'ın konuşması - Gıyabi cenaze namazının kılınmasıÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkilerMERSİN (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Mersin Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşananları protesto etti. Mersin Ulu Cami'de cuma çıkışı bir araya gelen AGD üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki gösterdi.AGD Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, yağma ve talanların dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.
Uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına dair bildirgelerin güçlerin zayıfları ezmesinin önüne geçemediğini belirten Akmaz, "Tüm dünyada uluslararası sistemde hakim olan hukuk, gücün hukukudur. Çin 1949'dan bu zamana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Türkiye'nin 2,5 katı büyüklükteki yüz ölçümüne sahip Doğu Türkistan'da Müslümanlar'ın durumu içler acısı." diye konuştu. Konuşmanın ardından Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.